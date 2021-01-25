جديد: أمر ملكي عاجل من “الملك سلمان” بضم “الإسكان” إلى “البلديات” وتغيرات اخري هامة

جديد: أمر ملكي عاجل من “الملك سلمان” بضم “الإسكان” إلى “البلديات” قام خادم الحريمين منذ قليل الملك “سلمان بن عبد العزيز” بإصدار قرار ضم وزارة الإسكان والبلدية القروية، على حسب ما صدر من وكالة الأنباء السعودية، فيما يتعلق بالقرار المكي، الذي أفاد بأنها تعمل على ضم وزارة الإسكان لوزارة الشؤون البلدية القروية، على أن يغير أسمها لتصبح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومن ثم قد تم تعيين “ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل” وزير جديد للشؤون البلدية القروية والإسكان.

القيام بضم وزارتي الإسكان وزارة الشؤون البلدية القروية ويتم تغير أسمها على أن تصبح “وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تقوم بالتنسيق مع كل الجهات التي لها علاقة بذلك، لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر والتي تتم كالتالي:

يتم العمل استكمال جميع الخطوات النظامية التي تعمل على القيام ما تم الأمر به، في القيام بنقل وتحديد الاختصاصات واختيار الأجهزة والوظائف والموظفين وكافة الممتلكات وجميع الشروط الموضوعة وتنفيذها.

العمل على مراجعة جميع المراسم الملكية والأنظمة وكذلك القرارات، وكل ما تأثر بما صدر من قرار جديد وتوفير اقتراحات جيدة تعمل على استكمال ما يلزم من إجراءات.

هذا القرار يشمل كافة الجهات المختصة وعليها القيام بتنفيذه من الآن.

أخر مستجدات الأمر الملكي

وفي ضمن ذلك أعلن معاليه أن قطاعين البلديات والإسكان من أكثر القطاعات الهامة والأكثر نشاط والقريب لحد كبير من حياة المواطنين وما قام به يوضح رؤيته المستقبلية للملكة بعام 2030، وجاء ذلك من ضمن مخططاته من أجل أن يتمتع الموطن بحياة كريمة من الرفاهية بوطنه الكريم وأهاب على أنه سوف يظل يسع دائماً بالأيام القادمة لكي يحقق لهم الكثير الانجازات التي تكون في صالح الوطن والمواطنين الكرام دون أي تقصير من الجهات المسئولة في أن تعاونه في تحقيق ذلك.