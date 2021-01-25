أصدر الملك سلمان بعض الأوامر والقرارات الملكية الهامه

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله اليوم بإصدار بعض الأوامر والقرارات الملكية الكريم بناءاً على ماتقتضية المصلحة العامة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على هذه القرارات والأوامر الهامه.

قرار رقم : أ / 322 الصادر بتاريخ : 11 / 6 / 1442هـ

قررنا نحن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالآتي:

ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويغير اسمها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي :

إستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ قرارنا هذا مع نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات. مراجعة كافة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت من هذا القرار مع تقديم الإقتراحات اللازمة لإستكمال الإجراءات.

يتم تبليغ هذا القرار للجهات المعنية لاعتماده وتنفيذه في الحال.

قرار رقم : أ / 323 الصادر بتاريخ : 11 / 6 / 1442هـ

بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم، وبعد الإطلاع على نظام مجلس الوزراء، وأيضاً بعد الإطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/138) ورقم (أ/322)، قررنا نحن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الآتي:

يتم تعيين معالي الأستاذ / ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

يبلغ هذا القرار للجهات المعنية لاعتماده وتنفيذه.

قرار رقم : أ / 324 الصادر بتاريخ : 11 / 6 / 1442هـ

بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم، وبعد الإطلاع على نظام مجلس الوزراء، وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/138) الصادر بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ قررنا نحن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الآتي:

يتم اعفاء معالي وزير الدوله وعضو مجلس الوزراء الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك من منصبه. يتم تبليغ الجهات المعنية بهذا القرار لاعتماده وتنفيذه في ساعته وتاريخه.

قرار رقم : أ/325 الصادر بتاريخ : 11 / 6 / 1442هـ

بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم، وبعد الإطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، وبعد الإطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/534) بتاريخ 28 / 7 / 1441هـ، وأيضاً بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) الصادر بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ قررنا نحن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الآتي:

يتم اعفاء معالي الدكتور/ أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه. يتم تعيين معالي الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظاً للبنك المركزي السعودي على رتبة وزير. يتم تبليغ هذه القرارات إلى الجهات المعنية لاعتماده وتنفيذه في ساعته وتاريخه.

قرار رقم : أ / 326 الصادر بتاريخ : 11 / 6 / 1442هـ

بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم، وبعد الإطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، وأيضاً بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) الصادر بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ قررنا نحن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الآتي:

يتم تعيين معالي الدكتور / أحمد بن عبدالكريم الخليفي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. يتم تبليغ الجهات المعنية بهذا القرار لاعتماده وتنفيذه في الحال.

قرار رقم : أ / 327 الصادر بتاريخ : 11 / 6 / 1442هـ

قررنا نحن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الإطلاع على نظام خدمة الضباط، وأيضاً بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 43 ) الصادر بتاريخ 1 / 2 / 1441هـ، وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الداخلية، قررنا الآتي: