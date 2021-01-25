نتائج الحرس الوطني 1442 للرجال والنساء وأهم شروط المقابلة الشخصية

نتائج الحرس الوطني 1442 حيث قامت وزارة الحرس الوطني بالمملكة بأنشاء مسابقة لتعيين الأشخاص المناسبين من السيدات والرجال في الحرس الوطني، بعد ظهور نتائج المسابقة على منصة جدارة للتوظيف تم اختيار 341 رجل وسيدة، لتعيينهم في مناصب إدارية مختلفة، يذهب المرشحين بعد إعلان أسمائهم إلى مدينة الملك عبد العزيز لعمل مقابلة شخصية واستئناف الإجراءات اللازمة.

ما هي نتائج الحرس الوطني 1442

أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة عن ظهور النتائج، وبدء استقبال المرشحين من الرجال والسيدات، لأجراء المقابلات الشخصية في يوم الأحد 18 جمادى الأخر 1442 في الساعة التاسعة إلا ربع صباحًا، كما نبهت المرشحين إلى اتخاذ كافة أساليب الوقاية عند الحضور والحرص على التباعد الاجتماعي بسبب أزمة كورونا:

يمكن معرفة نتائج المرشحين من خلال نتائج الرجال والنساء.

يتم رفض المرشحين الذين لم يلتزمون بالحضور في المعاد المحدد.

يجب احضار الأوراق والمستندات المطلوبة كاملة.

النجاح في اسئلة المقابلة الشخصية في الحرس الوطني.

هام: يتم إجراء المقابلات في مركز التدريب بمدينة الملك عبد العزيز السكنية مع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

شروط المقابلة الشخصية وظائف الحرس الوطني

يجدر بالذكر أن عدد الوظائف الإدارية الشاغرة هي 86 وظيفة من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الثامنة، منهم 21 منصب للسيدات و65 للرجال، وقد تم الإعلان على الوظائف على منصة جدارة الالكترونية في شهر يناير لعام 2021، ونستعرض فيما يلي الأوراق المطلوب إحضارها لإجراء المقابلة الشخصية

أصل وصورة البطاقة الشخصية للمرشح.

ملف السيرة المهنية بالعربية الفصحى.

أصل وصورة شهادة التخرج موضح بها التخصص والتقدير النهائي.

الملف الأكاديمي وصورة منه.

عدد ثلاث صور شخصية مقاس 4 في 6.

شهادة خبرة محدثة.

يتم الحضور في الميعاد المحدد، ومن يتخلف عن الحضور يتم إقصاؤه.

معادلة شهادة التخرج لمن حصل عليها من خارج المملكة.

تحدثنا في هذا المقال على نتائج الحرس الوطني 1442 وأهم الشروط المطلوبة لاستكمال الإجراءات، كما تحدثنا عن الأوراق والمستندات المطلوب إحضارها.