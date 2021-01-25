رئيس البرتغال يفوز بولاية ثانية فى الانتخابات الرئاسية

وتشير بيانات وزارة الداخلية البرتغالية إلى أن دى سوزا حصد، بعد فرز حوالى 80% من بطاقات الاقتراع، دعم نحو 64% من الناخبين، ليأتى فى الموقع الثانى زعيم حزب "كفى" اليميني، أندرى فينتورا، الذى حصل على 12.5%، بينما تحتل المرتبة الثالثة النائب الأوروبية السابقة، الاشتراكية آنا غوميشن بـ10.4%.
وبالتالى حصد دى سوزا، وهو أستاذ قانون سابق يبلغ 72 عاما اشتهر كمعلق سياسى عبر التلفزيون، الدعم الضرورى لتحقيق الفوز فى الانتخابات ضمن الجولة الأولى.
وجرت الانتخابات فى الوقت الذى دخل فيه البلد البالغ عدد سكانه 10.2 مليون نسمة يومه العاشر من ثانى إغلاق صارم فرض لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
وشهدت البرتغال خلال الأيام الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات والوفيات بالفيروس، وبلغ عدد الحالات فى البلاد حتى الآن 636190، بينما وصل عدد ضحايا الجائحة إلى 10469 شخصا.
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