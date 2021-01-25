زعيم الديمقراطيين فى الكونجرس الأمريكى : محاكمة ترامب ستكون سريعة وعادلة

جدة - نرمين السيد - أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ الأمريكى تشاك شومر، أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الثانية فى المجلس ستتحرك بوتيرة سريعة نسبيا لكنها ستكون "عادلة".





وفى مؤتمر صحفى له فى نيويورك، قال شومر: "ستكون محاكمة عادلة لكنها ستتحرك بسرعة نسبية"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "لا ينبغى أن تستغرق الكثير من الوقت لأن لدينا الكثير لنفعله".

وصوت مجلس النواب الأمريكى، يوم 13 يناير 2021، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهورى ترامب، بتهمة التحريض على التمرد فى أعقاب حادث اقتحام الكونجرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير فى موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

وبالتالى أصبح ترامب، الذى ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطى جو بايدن، أول رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.