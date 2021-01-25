فوتشي: سلالة كورونا المتحورة في المملكة المتحدة هي الأكثر فتكا

حذر أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية والمستشار الحالي للرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد من أن البيانات الجديدة تشير إلى أن سلالة كورونا - كوفيد 19 التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة قد تكون أكثر فتكًا من الأصل.

وقال فوتشي في مقابلة مع شبكة سي بي إس: "علينا أن نفترض الآن أن ما يتم تداوله في المملكة المتحدة له بالفعل زيادة في الضراوة ، مما يعني أن قوة الفيروس لإحداث المزيد من الضرر ، بما في ذلك الوفاة".

واضاف فوتشي إن المسؤولين البريطانيين زعموا في الأصل أن النسخة الجديدة لم تكن أكثر خطورة ، ولكن بعد تقرير أظهر أنها كانت أكثر فتكًا بنسبة 30٪ لدى كبار السن ، فقد عكسوا المسار الآن.

وبين 60 عامًا في المملكة المتحدة، كان متوسط ​​معدل الوفيات حوالي 10 لكل 10000، ولكن مع السلالة الأخيرة ، في نفس السكان ، كان هناك حوالي 13 أو 14 حالة وفاة لكل 10000.

وقال فوتشي "نريد أن ننظر إلى البيانات بأنفسنا، ولكن لدينا كل الأسباب لتصديقها" مضيفا "إنهم مجموعة مؤهلة للغاية".

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، تم تأكيد سلالة المملكة المتحدة في 22 دولة على الأقل.

وادعى فوتشي أن اللقاحات المتاحة لـ كورونا لا تزال ناجحة ضد البديل، قائلا إنه "عندما يتعلق الأمر بسلالة جديدة أخرى وجدت لأول مرة في جنوب إفريقيا، والتي يبدو أنها أكثر مقاومة للقاح ، فإنها "أكثر قلقًا" ، لذلك قد تحتاج السلطات والشركات الصحية إلى تعزيز لقاحاتها في المستقبل".

وتابع فوتسي: "يبدو أنه يتضاءل أكثر من فعالية اللقاح ، لكننا ما زلنا ضمن هذا المستوى الوسادي للقاحات كونها مفيدة ضد هذه الطفرات".