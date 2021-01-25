تونس.. الحزب الدستوري الحر يدعو إلى سحب الثقة من الغنوشي

دعا "الحزب الدستوري الحر" التونسي، إلى سحب الثقة من الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي، ومن رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وفي بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، قال الحزب إن كتلته البرلمانية تجدد دعوتها للكتل البرلمانية الأخرى والنواب غير المنتمين بالإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية لسحب الثقة من رئيس البرلمان.

وأشار إلى أن كتلته تعرض على القوى المدنية الممثلة في البرلمان لائحة "لوم" ضد الحكومة لسحب الثقة منها، وتدعو هذه القوى للاتفاق حول تركيبة حكوميّة جديدة تقطع مع "الإسلام السياسي".

وطالب بأن تحمل الحكومة برنامجا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا متكاملا لإنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة وتؤسس للإصلاحات الضرورية.