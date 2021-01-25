بريطانيا تدين محاولات الهجوم على الرياض.. وتؤكد وقوفها إلى جانب السعودية

أدانت وزارة الخارجية البريطانية بشدةـ اليوم الأحد، محاولات الحوثيين يوم أمس استهداف العاصمة السعودية الرياض.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على تويتر "إن محاولة الهجمات الجوية على الرياض، التي هددت بسقوط قتلى، مقلقة للغاية".

وتابع الوزير البريطاني"ندين بشدة هذه الهجمات ونقف إلى جانب شركائنا السعوديين".

كانت الخارجية الأمريكية أصدرت بيانا أدانت خلاله محاولات جماعة الحوثيين استهداف المدنيين في العاصمة السعودية الرياض.

وذكر بيان نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني: "لا نزال نقوم بجمع المعلومات لكن يبدو أنها كانت محاولة لاستهداف المدنيين في الرياض"، مضيفة أن مثل هذه الهجمات تتعارض مع القانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار.

وتابعت الخارجية الأمريكية "بينما نعمل على إنهاء الحرب في اليمن.. سنساعد أيضا شركاءنا في المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات على أراضيها ومحاسبة أولئك الذين يحاولون تقويض الاستقرار".

كان التحالف العربي للشرعية في اليمن أعلن احباط هجوم جوي للحوثيين باتجاه الرياض، وهو ما أثار مخاوف من احتمالية تعرض حياة المدنيين للخطر.