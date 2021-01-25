تسجيل طالب مستجد في أولى ابتدائي عبر نظام نور noor system بالخطوات

تزداد عمليات البحث من قبل أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية بمختلف المدن والمناطق عن تفاصيل تسجيل طالب مستجد في أولى ابتدائي عبر نظام نور 1442، وذلك بعد أن أعلن نظام نور من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد معينة وبعض الشروط التي يجب الالتزام بها عند التقديم للطلاب في هذا النظام بمختلف مدارس المملكة.

تسجيل طالب مستجد في أولى ابتدائي عبر نظام نور

يمكن لجميع أولياء الأمور أن يقوموا بتسجيل أولادهم في نظام نور في الصف الأول الابتدائي من خلال اتباع بعض الخطوات، وهي:

الدخول أولاً على موقع نظام نور التعليمي الالكتروني.

وبعد ذلك يجب تسجيل الدخول من خلال حسابكم على نظام نور.

والضغط بعد ذلك على تسجيل الطلاب الجديد لعام 1442 على نظام نور.

يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة بعد ذلك، وهي: الاسم، ورقة الهوية، وبعض المعلومات الأخرى التي يجب التأكد من إدخالها بشكل صحيح.

ثم يجب تحديد الإدارة التعليمية التي ترغبون بتسجيل الطالب بها.

والضغط فيما بعد على إرسال طلب.

يجب انتظار الجهات المختصة لمراجعة هذا الطلب وظهور النتائج.

حددت وزارة التربية والتعليم السعودية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور بنجاح، ومن أهمها ما يلي:

أن يكون الطفل المتقدم حاصل على شهادة روضة الأطفال، والتي تشمل قضاءه عامين بها.

يشترط أن تكون الروضة تابعة للمملكة السعودية.

يجب أن يحصل الطفل المتقدم على توصية معتمدة من المعلمة الخاصة بالصف.

تقديم استمارة تفيد إتقان هذا الطفل للمهارات الأساسية.

وسنوافيكم بكل جديد عن تسجيل الطلاب المستجدين في أولى ابتدائي، ويُذكر أنه على أولياء الأمور سرعة التقديم لأبنائهم قبل انتهاء المدة المحددة من وزارة التعليم.