رقم بنك التسليف الموحد المجاني 1442 ورابط الصفحات الرسمية للتواصل

رقم بنك التسليف الموحد المجاني حيثُ يُساعد هذا البنك محدودي الدخل على أخذ قروض بدون فوائد، لتحسين المستوى الاقتصادي، كما يساعد الشركات المبتدئة، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، كما يقدم تسهيلات في السداد لمساعدة الشباب وتشجيعهم على العمل الحر.

رقم بنك التسليف الموحد المجاني

يوفر بنك التنمية الاجتماعية رقم مخصص لعملائه للرد على أسئلتهم، وتقديم الشكاوى والاقتراحات، يمكن الاتصال بهذا الرقم طوال السوم حتى في أيام الجمعة والعطلات الرسمية، يمكن التواصل مع البنك من خلال عدة طرق بالإضافة إلى رقم خدمة العملاء وهي

رقم بنك التسليف هو 920008002 .

. رقم المركز الوطني للاتصال هو 199099 ويمكن من خلاله الاتصال برقم بنك التنمية الاجتماعية.

ويمكن من خلاله الاتصال برقم بنك التنمية الاجتماعية. البريد الالكتروني لبنك التنمية الاجتماعية هو [email protected] .

. الموقع الرسمي لـ بنك التنمية الاجتماعية.

الذهاب بشكل مباشر إلى البنك في مواعيد العمل الرسمية.

حساب البنك الرسمي على موقع تويتر يُمكن من خلاله إرسال الرسائل والتواصل.

يُمكنك اختيار طريقة التواصل المُناسبة لك وسوف يتم الرد عليك في الحال من قبل مجموعة من أفضل العاملين في الدعم الفني كما يُمكنك الاستفسار عن أي خدمة مُقدمة من البنك.

خدمات بنك التسليف السعودي

قروض المساعدة على مصاريف الزواج.

تقديم قروض للأسر والعائلات ذات الدخل المتدني.

تمويل العقارات والمباني القديمة.

تقديم مساعدات للسيدات الأرامل والمطلقات الذين يواجهون ظروف معيشية صعبة.

قروض لأصحاب الأعمال الحرة والاسر المنتجة .

تقديم قروض للنقل التشاركي تصل إلى 150 ألف ريال.

توفير خدمة الاستعلام عن أنواع الخدمات في بنك التنمية الاجتماعية من خلال الموقع الالكتروني أو الاتصال بخدمة العملاء.

تعرفنا في خذا المقال على بعض المعلومات عن بنك التنمية الاجتماعية بنك التسليف مسبقًا، والخدمات التي يقدمها، كما تعرفنا على رقم بنك التسليف الموحد المجاني وكيفية التواصل مع البنك من خلال بعض الطرق الأخرى.