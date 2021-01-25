وزير الخارجية التونسى يعلن إصابته بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير، أنه يختبر أعراضا قاسية جعلته أكثر إصرارا على مواصلة الجهود الحثيثة لتوفير اللقاح لحماية التونسيين من هذا الوباء. وأكد الجرندى، فى تدوينة ثانية، على العمل الذى يقوم به رئيس الجمهورية وفريق اللجنة العلمية وسفراء تونس بالخارج من أجل توفير كل المستلزمات لمجابهة هذا الوباء.

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