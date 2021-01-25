إصابة وزير تونسي بفيروس كورونا

أعلن وزير الشئون الخارجية والهجرة التونسي، عثمان الجراندي، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب الوزير التونسي، في تغريدة على "تويتر"، "أثبتت اليوم التحاليل التي أجريتها إصابتي بكوفيد 19 ، بالرغم من اتخاذي لجميع الاحتياطات اللازمة واحترامي للبروتوكول الصحي".

وأضاف "أعراض قاسية أسال الله السلامة للجميع منها، جعلتني أصر أكثر على مواصلة الجهود الحثيثة لتوفير اللقاح لحماية أبناء بلدي من هذا الوباء".

وتابع "وذلك رغم الانتقادات التي طالتني في المدة الأخيرة. وفي خضم مقاومتي لهذا الفيروس اللعين، أؤكد على العمل الدؤوب الذي يقوم به في صمت رئيس الجمهورية وفريق اللجنة العلمية وسفراؤنا بالخارج من أجل توفير كل مستلزمات مجابهة هذا الوباء".