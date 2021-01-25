للاطمئنان على صحته.. ماكرون يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري

أعلنت الرئاسة الجزائرية، عن إجراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصال هاتفي بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك للإطمئنان على صحته. وقالت الرئاسة الجزائرية إن ماكرون أبلغ تبون رغبته في استئناف العمل معا حول قضايا مشتركة. فيما أكد تبون على استعداده للعمل على الملفات المشتركة فور عودته للجزائر. يذكر أن الرئيس الجزائري قد تعافى من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عقب رحلة علاج في ألمانيا. وقد سافر تبون عقب عودته إلى بلاده مرة أخرى لألمانيا، وذلك للمتابعة الدورية عقب التعافي من كورونا.

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