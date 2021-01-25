الدوري السعودي نتيجة مباراة اليوم وجدول مباريات قادمة وترتيب الفرق

الدوري السعودي وفي أطار المباريات التي تمت في الدوري ونتيجة مباراة اليوم التي أقيمت اليوم والتي كانت بين فريقي النصر والاتحاد والتي انتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وتم أحتساب نقطة إضافية لكل فريق أضيفت علي عدد النقاط الخاصة بكل فريق والتي سوف نستوضحها في السطور القادمة وما هي التفاصيل الخاصة أيضاً التي تتعلق دوري المحترفين السعودي وتفاصيل الأخبار التي تتعلق به من النواحي الخاصة بالفرق المشاركة من عدد النقاط والمباريات التي تمت المشاركة بها وما هو ترتيب كل فريق مشارك حسب الجدول كما أستقبل ستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي والاتفاق والتي دارت أحداثها في الجولة الخامسة عشر في دوري المحترفين السعودي كما كان نادي الأهلي الذي يواصل الانتصارات المتتالية بعد فوزه علي فريق أبها بالمباراة التي انتهت بينهما بفوزه بثلاثة أهداف .

الدوري السعودي وما تم حدوثة مع فريق الاتفاق فيما يخص المباراة التي تم لعبها :-

قدم فريق الاتفاق في مباراته التي انتهت مع فريق الأهلي مستويات ظاهرة للعيان بمعدل كبير مما جعل فريق الاتفاق يحتل المركز السادس في الترتيب وكان رصيد نقاطه بعد هذه المباراة الذي وصل إلي واحد وعشرون نقطة وإصراره بأن يريد الفريق بأن يواصل ما تم تقديمه من أداء في هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي وفي خاطره أن يقترب للمربع الذهبي .

الأهلي والاتفاق وما هو التشكيل الخاص بكل فريق في المباراة التي كانت تجمع بينهما :-

التشكيل الخاص بنادي الأهلي وحسب الخطة الموضوعة للعب في الفريق كانت خطته للعب 4 – 1 – 4 – 1 وكان التشكيل الخاص بالفريق وفق هذه الخطة الموضوعة للعب التي شارك فيه اللاعبين محمد العويس واللاعب لوكاس ليما واللاعب محمد آل فتيل واللاعب معتز هوساوي واللاعب يزيد البكر واللاعب فييسا واللاعب أليكساندرو ميتريوا واللاعب علي ألشمري واللاعب سلمان المؤشر واللاعب صامويل أوسو .

التشكيل الخاص بفريق الاتفاق وما هي الخطة التي تم وضعها للعب في المباراة :-

في أطار الدوري السعودي كان التشكيل الخاص بفريق الاتفاق في المباراة المنتهية بينه وبين نادي الأهلي 4 – 4 – 2 وكانت اللعيبة التي شاركت في المباراة هم اللعيب محمد ألخطي واللعيب صالح القميزي واللعيب سعيد اليامي واللعيب علي فؤاد واللعيب فهد زاحم واللعيب محمد ألكويكبي واللعيب سوزا واللعيب علي هزازي واللعيب نعيم السليني واللعيب وليد أزارو واللعيب سليماني دوكارا في أطار دوري المحترفين السعودي .

الدوري السعودي في أول مباريات له اليوم التي ستكون بتوقيت السعودية في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بين فريقي الباطن والعين . تقام المباراة اليوم أيضاً بين فريقي التعاون وضمك في تمام الساعة الثانية والأربعون دقيقة مساءً بتوقيت السعودية . المباراة التي ستكون أيضاً اليوم في السعودية بتوقيت الخامسة والربع مساءً بين فريقي الفيصلي والهلال . المباراة اليوم بين فريقي الوحدة والشباب بتوقيت السعودية في تمام الساعة الخامسة والخمس وأربعون دقيقة .

فريق نادي الهلال عدد المباريات 14 فوز 8 تعادل 5 خسارة 1 له 22 عليه 8 الفرق 14 النقاط 29 . فريق نادي ألأهلي عدد المباريات 15 فوز 9 تعادل 2 خسارة 4 له 24 عليه 21 الفرق 3 النقاط 29 . فريق نادي الشباب عدد المباريات 14 فوز 7 تعادل 5 خسارة 2 له 23 عليه 17 الفرق 6 النقاط 26 . فريق نادي الاتحاد عدد المباريات 15 فوز 6 تعادل 7 خسارة 2 له 18 عليه 13 الفرق 5 النقاط 27 . فريق نادي التعاون عدد المباريات 14 فوز 5 تعادل 6 خسارة 3 له 15 عليه 9 الفرق 6 النقاط 23 .

دوري المحترفين السعودي وما هي المباريات التي سوف يتم بثها اليوم بتوقيت السعودية :-ترتيب الدوري السعودي و الخمس فرق الأولي من فرق الدوري السعودي حسب عدد المباريات وعدد النقاط والترتيب :-

الدوري السعودي في أطار المباريات المتبقية في شهر يناير الحالي حتي يوم الحادي والثلاثون منه سوف يتم أقامة اثنا عشر مباراة بين فرق الفيصل والتعاون وبين أبها والشباب وبين فريقي الاتفاق والاتحاد وبين فريقي الرائد وضمك وبين فريقي القادسية والوحدة وبين فريقي الأهلي والباطن ويتم بث المباريات بتوقيت السعودية في أيام السبت والأحد من نهاية الشهر الحالي .