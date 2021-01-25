تسجيل نظام نور ابتدائي للطلاب المستجدين بالصف الأول 1443

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أعلنت وزارة التعليم السعودية بدء تسجيل نظام نور ابتدائي للصف الأول 1443-1442، وأكد السيد الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، أن مواعيد ومراحل تسجيل صف اول ابتدائي 1443 قائمة طبقاً لخطة مدروسة تم وضعها علي ثمانية مراحل تبدأ في الأسبوع الأخير من شهر يناير 2021، وتنتهي قبل بداية العام الدراسي الجديد في شهر أغسطس المقبل، وسنرفق لكم الآن نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443 والتعرف علي طريقة تسجيل الطلاب المستجدين بكل سهولة.
بدأت أول أيام استقبال طلبات تسجيل ابتدائي 1443 هـ، للطلاب والطالبات الجدد، حيث أتاح رابط نور طالب جديد بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وأكد مسؤولي استقبال الطلبات، أن أولياء الأمور لديهم فرصة جيدة لإرفاق أبنائهم بكل سهولة وبدون العناء واللجوء إلي تسليم الأوراق للمدرسة، وطبقاً للمواعيد المعلنة تأتي مراحل تسجيل صف أول ابتدائي 1443 طبقاً للمواعيد المرفقة.
أضاف وزير التعليم، أن عملية تسجيل الطلاب المستجدين الابتدائي بكافة المدارس يخضع لعدة شروط، وأهم هذه الشروط هي:
- يجب بلوغ سن الطالب 6 سنوات عند بداية العام الدراسي الجديد.
- يمكن للطلاب التي تقل أعمارهم عن 6 سنوات بأقل من 90 يوم فقط التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي الجديد.
- الأطفال الأقل من العمر المطلوب للتسجيل يمكنهم التسجيل بعد الحصول على شهادة صادرة من أحد رياض الأطفال المعتمدة لدى الوزارة يثبت من خلالها أن الطالب قد التحق بالروضة لمدة فصلين دراسيين.
يستطيع أولياء الأمور، وكافة المسؤولين عن عملية التسجيل، إجراء الدخول إلي رابط نظام نور التعليمي، يتم بعدها اختيار تسجيل طالب جديد، والشروع في ملئ البيانات المطلوبة، والتي تحتاج لبيانات ولي الأمر وفقاً لما حددته الوزارة، وعند انتهاء استخدام نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443، يتم إرسال البيانات لمراجعتها، ويجب الالتزام بالمواعيد المدرجة إليكم من الوزارة، وعند بدء المراحل سيتم إخباركم حسب المواعيد والقبول من إدارات التعليم بالمملكة العربية السعودية.
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