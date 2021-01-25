رابط نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين 1443 وزارة التعليم عبر moe.gov.sa

أتاحت وزارة التعليم رابط نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي 1442-1443 هـ، وأصدرت الوزارة مواعيد تسجيل أول ابتدائي طبقاً للمراحل المختلفة القادمة وتقسيم مواعيد التسجيل علي ثمانية مراحل، تنتهي في شهر أغسطس القادم، وهو قبل بداية العام الدراسي الجديد، وإجراء تسجيل طالب جديد عبر نور يكون لكافة المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وغير السعوديين كذلك لهم أحقية التسجيل عند استيفاء الشروط المطلوبة، لهذا نرفق إليكم تسجيل الصف أولي ابتدائي عبر نظام نور برقم الهوية.

انتهى اليوم الأول من تسجيل نظام نور ابتدائي عبر الموقع الإلكتروني، وأكدت وزارة التعليم أن الجميع أبلي بلاء حسن، وقد تمت عملية تسجيل صف أول ابتدائي 1443 طبقاً للخطوات التي وضحناها من وزارة المملكة للتعليم، وتستمر عملية تسجيل ابتدائي 1443 للطلاب المستجدين في الصف الأول اليوم أيضاً، وحتي نهاية الفترة الأولي للتسجيل المحددة طبقاً للجدول الزمني.

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين 1443

بدأ نظام نور الإلكتروني استقبال طلبات التسجيل للصف الأول الابتدائي بداية من اليوم الأحد 11 من جمادي الآخرة الموافق 24 يناير 2021، ذلك طبقاً للمواعيد التي أعلنتها الوزارة عبر مواقعها الرسمية، وأصدرت الوزارة بيانات وشروط يجب اتباعها من أجل الحصول علي الأفضلية في التسجيل للطلاب والطالبات، والتقديم يتم إلكترونياً، والأوراق يتم إرفاق صوراً منها إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني، ويتم التسجيل طبقاً للمواعيد التي سنوفرها لكم الآن، وبعدها يمكنكم تسجيل طالب مستجد عبر نظام نور 1443.

الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب الجدد في نظام نور أرفقناها لكم، ونتعرف علي شروط القبول الآن.

شروط تقديم الطلاب المستجدين من وزارة التعليم

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، أن قبول الطلاب الجدد بعد التسجيل عبر نظام نور للمستجدين، يكون طبقاً للشروط الجديدة للعام 1442-1443 كالآتي:

أن يبلغ سن الطالب 6 سنوات عند بداية العام الدراسي الجديد.

يمكن للطلاب التي تقل أعمارهم عن 6 سنوات بأقل من 90 يوم فقط التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي الجديد.

الأطفال الأقل من العمر المطلوب للتسجيل يمكنهم التسجيل بعد الحصول على شهادة صادرة من أحد رياض الأطفال المعتمدة لدى الوزارة يثبت من خلالها أن الطالب قد التحق بالروضة لمدة فصلين دراسيين.

خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي 1442-1443

يستطيع كافة أولياء الأمور إجراء تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1443، وفقاً للإعلان من وزارة التعليم السعودية طبقاً للخطوات الآتية:

يتم الدخول إلي رابط موقع وزارة التعليم.

يتم اختيار تسجيل طالب جديد بالتعليم.

يتم الضغط علي انتقال إلي برنامج نور.

تظهر رسالة الموافقة علي الانتقال لموقع آخر.

أضغط موافق لتنتقل لإجراء التسجيل.

يتم إدخال بيانات الطالب المستجد كاملة.

يتم التأكد من صحة البيانات ومراجعتها.

يتم الضغط علي إرسال للمراجعة.

يستطيع كافة أولياء الأمور تسجيل طالب جديد عبر موقع نور التعليمي، وذلك طبقاً للجدول الزمني المرفق إليكم، والخطوات الموضحة أعلاه.