مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار فى مدينة إنديانابوليس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال قائد شرطة المدينة إن الحادثة تمثل "مستوى جديدا من الشر"، فيما لم يتم اعتقال أى مشتبه به. واكتشف رجال الشرطة ضحايا الجريمة بعد أن تم استدعاؤهم للتحقيق فى تقارير عن إصابة شخص بإطلاق نار فى شمال شرق المدينة. وذكرت صحيفة "إندى ستار" أن سلطات إنفاذ القانون تحقق فى ما إذا كان مطلقو النار حصلوا على الأسلحة بشكل غير قانوني.

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