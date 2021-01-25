بايدن يفرض حظرا للسفر إلى جنوب إفريقيا لتفادى سلالة كورونا المتحورة

جدة - نرمين السيد - ووقع الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء الجمعة الماضية، على عدة قرارات تنفيذية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.

وقرر بايدن، خلال كلمة له، بتوفير منح للشركات الصغيرة لتجاوز تداعيات كورونا، داعيا للتصرف بشكل عاجل لإنقاذ الاقتصاد، حسبما أفادت قناة "العربية".

وقال الرئيس الأمريكى، إن بلاده تواجه أسوأ أزمة اقتصادية فى العصر الحديث بسبب كورونا، مشيرا إلى أن قطاع التعليم فى أمريكا خسر أكثر من 600 ألف وظيفة بسبب الجائحة.

وأضاف بايدن "إذا تحركنا اليوم سيعود اقتصاد أمريكا قويا.. سأطلب من وزارة العمل عدم دفع ضمان البطالة لمن يرفض العمل".

وأكد بايدن أنه على وزارة الزراعة العمل على تقديم مزايا الغذاء للمحتاجين، مشيرا إلى أنه سيوقع على قرار تنفيذى يدفع الحكومة لمساعدة الأمريكيين ماليا.