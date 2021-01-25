الولايات المتحدة تسجل رقما كارثيا في وفيات كورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة إلى 24 مليونا و876 ألفا و261، بزيادة 171844 إصابة جديدة.

فيما سجلت المراكز 3414 حالة وفاة جديدة بالولايات المتحدة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 416010 حالات وفاة.

على صعيد متصل، أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيويورك الأمريكية أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا تخطى حاجز ال34 ألفا.

وأوضحت أنه تم تسجيل 160 حالة وفاة جديدة بالفيروس في الولاية، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 34 ألفا و69 حالة، فيما تم تسجيل 12 ألفا و720 حالة إصابة جديدة، وفقا لبيانات الولاية.