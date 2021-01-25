متى تعود فرنسا إلى الحجر الصحي الشامل.. وزير الصحة يجيب

رجح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إلى لجوء بلاده إلى تطبيق حجر صحي شامل، في حالة لم يظهر حظر التجول الليلي نتائج ملموسة في خفض معدل إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، قال فيران إنه يفترض أن يتم تقييم آثار حظر التجول خلال الأسبوع.

وأضاف أنه: "إذا لم ينخفض معدل الإصابات وإذا بدأت السلالات المتحورة من الفيروس، تنتشر في كل مكان فستقوم الحكومة باتخاذ إجراءات إضافية".

وأشار إلى أن: "هذا يسمى احتواء.. إذا رأينا أن الفيروس يتقدم بقوة فسنغلق".

يأتي ذلك مع دخول الحظر الليلي المشدد في فرنسا حيز التنفيذ، في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".