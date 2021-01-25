إيداع المساعدة المقطوعة 1442 في حسابات المستفيدين بعد مراجعة وزارة الموارد البشرية

إيداع المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محط اهتمام ومتابعة جميع مستفيدي مقطوعة الضمان الاجتماعي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثيرون، حيث تم إنشاء برنامج المساعدة المقطوعة بهدف تقديم الدعم النقدي للأسر الفقيرة والمحتاجة للنهوض بالمستوي المعيشي لهؤلاء الأسر وتوفير حياة كريمة لهم، حيث رأت المملكة العربية السعودية أنه من الضروري مساعدة هذه الأسر التي تأثرت بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة وفق رؤية 2030 التي تتبناها المملكة، والتي أثرت بشكل أو بآخر على عدد من الأسر السعودية، ومن خلال المقال نقدم لحضراتكم رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب عبر موقع وزارة الموارد البشرية، وكذلك موعد إيداع المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين.

إيداع المساعدة المقطوعة 1442

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفتح باب التسجيل في المساعدة المقطوعة عبر الموقع الرسمي لها، حيث تهدف المساعدة المقطوعة لتقديم الدعم النقدي للأسر الفقيرة بما يضمن لهم حياة كريمة، وقد قامت الوزارة بدورها في إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين خلال الفترة السابقة، حيث تختلف قيمة الدعم حسب دخل الأسرة، كما حددت وزارة الموارد عدد من الشروط والضوابط من أجل الحصول على المقطوعة، وذلك بهدف وصول الدعم النقدي لمستحقيه من الأسر السعودية الفقيرة.

ما هي شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

وضغت وزارة الموارد البشرية شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي بهدف وصول الدعم للأسر الفقيرة بما يضمن تحقيق أهداف البرنامج في النهوض بالأوضاع الاقتصادية لهذه الأسر، وتتلخص هذه الشروط في التالي:

أن يكون المستفيد يحمل الجنسية السعودية.

ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عام.

ألا يمتلك المستفيد أي سجل تجاري.

أن يقل دخل المستفيد عن 2000 ريال.

ألا يغيب المستفيد عن المملكة لمدة ثلاث شهور متتالية

وأشارت الوزارة إلي أن أولوية صرف المساعدة المقطوعة تكون للأسر الأشد فقراً والأرامل، والتي لديها عائل مسجون.

رابط استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب

نتعرف الآن على خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 من خلال موقع وزارة الموارد البشرية، حيث خصصت الوزارة رابط الاستعلام عن المقطوعة عبر موقعها الرسمي، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

موعد صرف المساعدة المقطوعة

يظل السؤال الأهم لدي الجميع خلال هذه الفترة، هو موعد إيداع المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين، حيث أشارت وزارة الموارد البشرية إلي أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن الموعد النهائي لصرف المساعدة المقطوعة، وفور الإعلان عن ذلك سيتم توضيح ذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.