تجربة مخيفة.. فاوتشي يتحدث عن استلامه "مسحوقا مريبا"

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إنه استلم خلال فترة عمله مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب "مغلفا يحتوي على مسحوق" من مصدر مجهول.

وجاء تصريح فاوتشي خلال حديثه، الأحد، مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن تجربته في العمل مع ترامب.

وأضاف "ذات يوم تلقيت رسالة عبر البريد، فتحتها فتناثر منها مسحوق على وجهي وصدري. كان ذلك أمرا مثيرا للقلق فعلا بالنسبة لي ولزوجتي لأنه حدث في مكتبي".

وتابع: "نظرت إلى المسحوق وهو يغطيني وقلت: ما الذي يجب علي فعله؟ وكان هناك رجال أمن يتمتعون بخبرة جيدة قالوا لي: لا تتحرك، ابق في الغرفة. ثم استدعوا فريقا مختصا في المواد الخطرة، قام برشي جيدا حتى أزيل المسحوق".

وأوضح أن اختبارات أجريت لاحقا على المسحوق أظهرت أنه مادة غير مؤذية، غير أنه أكد أن الحادث يبقى "تجربة مخيفة".

علاقة فاوتشي وترامب

وعن علاقته بترامب، قال فاوتشي إنه "خلال السنوات الثلاث الأولى من إدارة ترامب كان الرئيس بالكاد يعرف من أنا"، مشيرا إلى أنه لم يقابل ترامب حتى أكثر من منتصف فترة ولايته.

وأوضح فاوتشي أنه بدأ التعامل مع الرئيس الأميركي السابق حين وقع أمرا تنفيذيا بشأن فيروس كورونا المستجد، حينها بدأ بالتردد على البيت الأبيض.

وتحدث فاوتشي عن كيف محاولة ترامب باستمرار تقليل مدى خطورة الموقف، خاصة عندما كان فيروس كورونا يجتاح نيويورك في الأشهر الأولى من الوباء، كنت أقول: "سأحاول أن أعبر عن خطورة الوضع"، "وكان رد الرئيس ترامب يميل دائما نحو إنه ليس بهذا السوء".