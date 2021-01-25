فى أول اتصال بينهما .. تقارب بين ماكرون وبايدن بشأن كورونا والمناخ

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز" قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إنه سينسق مع واشنطن بشأن البرنامج النووى الإيرانى والوضع فى لبنان. كما أعلن البيت الأبيض، أن بايدن عبر لنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون فى اتصال هاتفى عن رغبته فى تقوية العلاقات بين ضفتى الأطلسى. ويعد هذا الاتصال هو الاتصال الأول من نوعه رسميا، بعد تنصيب جو بايدن رئيسا لأمريكا، فى 20 من شهر يناير الجارى.

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