الرئيس البرتغالي يفوز بفترة رئاسية جديدة

استطاع الرئيس البرتغالي المنتهية ولايته مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الفوز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية البرتغالية.

وحصد الرئيس البرتغالي المنتهية ولايته بحصوله على 61,6% من الأصوات في الجولة الأولى من الاقتراع، وفق نتائج جزئية تغطي 98% من الدوائر الانتخابية.

وجاء عضو البرلمان الأوروبي السابقة، آنا جوميز، في المركز الثاني بحصولها على 12,24% من الأصوات، متقدمة على المرشح اليميني المتطرف أندريه فينتورا الذي حصل على 11,9% من الأصوات.

وكان الرئيس البرتغالي المنتهية ولايته قد أصيب منذ فترة قصيرة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".