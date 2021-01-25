استطاع الرئيس البرتغالي المنتهية ولايته مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الفوز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية البرتغالية.
وحصد الرئيس البرتغالي المنتهية ولايته بحصوله على 61,6% من الأصوات في الجولة الأولى من الاقتراع، وفق نتائج جزئية تغطي 98% من الدوائر الانتخابية.
وجاء عضو البرلمان الأوروبي السابقة، آنا جوميز، في المركز الثاني بحصولها على 12,24% من الأصوات، متقدمة على المرشح اليميني المتطرف أندريه فينتورا الذي حصل على 11,9% من الأصوات.
وكان الرئيس البرتغالي المنتهية ولايته قد أصيب منذ فترة قصيرة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس البرتغالي يفوز بفترة رئاسية جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.