تصلبت.. مذيع كويتي يرتد عن الإسلام ويعتنق المسيحية

أعلن المذيع الكويتي محمد المؤمن، اعتناقه الديانة المسيحية، في فيديو انتشر بصورة موسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر المؤمن في المقطع الذي تم تداوله وهو يردد (باسم الأب والابن وروح القدس)، فيما ظهرت عبارة "تصلبت عرفت ما هو الرب فهمت الحياة وعشت" على الفيديو.
يذكر ان المذيع محمد "المؤمن" حفيد المذيع الكويتي حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت.
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