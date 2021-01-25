سنمضي قدما.. رئيس دولة يعلن إصابته بـ كورونا

أعلن الرئيس المكسيكي، لوبيز أوبرادور، اليوم الإثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يؤسفني أن أبلغكم أنني مصاب بفيروس كورونا. الأعراض طفيفة لكني الآن أتلقى العلاج الطبي". وأضاف: "كالعادة ، أنا متفائل. سنمضي قدما جميعا". وتابع: "ستمثلني الدكتورة أولجا سانشيز كورديرو في الصباح لتقديم تقرير عن كيفية القيام بذلك كل يوم".

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