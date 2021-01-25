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رئيس دولة بارز يعلن عن إصابته بفيروس كورونا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس دولة بارز يعلن عن إصابته بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف لوبيز أوبرادور، الرئيس المكسيكي، اليوم الإثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقال الرئيس المكسيكي، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يؤسفني أن أبلغكم أنني مصاب بفيروس كورونا، الأعراض طفيفة لكني الآن أتلقى العلاج الطبي". 

وتابع : "كالعادة ، أنا متفائل. سنمضي قدما جميعا". 

واختتم بالقول: "ستمثلني الدكتورة أولجا سانشيز كورديرو في الصباح لتقديم تقرير عن كيفية القيام بذلك كل يوم". 

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