أوامر ملكية سعودية جديدة وإعفاء الوزراء و فهد المبارك محافظ بنك مركزي

أوامر ملكية سعودية تم صدورها اليوم من المملكة العربية السعودية من صاحب السمو الملك سلمان بن عبد العزيز في قرارات هامة كانت اليوم الموافق الرابع والعشرون من شهر يناير لعام 2021 ميلادياً الموافق الحادي عشر من جمادي لعام 1442 هجرياً وتم صدور الأوامر الملكية في عديد من الأوامر الهامة والتي تتعلق بإعفاء بعض الوزراء من مهامهم وتعيين بعض الوزراء الجدد غيرهم وتم تعيين السيد فهد المبارك محافظ للبنك المركزي السعودي كما تم صدور قرارات ملكية سعودية اليوم والتي تخص وزارة الإسكان والتي تم ضمها لوزارة أخري وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” والتي يتم بث الأخبار السعودية الخاصة بالمملكة من خلالها والتي كانت تخص ملخص نصوص الأوامر الملكية داخل السعودية اليوم .

أبرز مستجدات الأوامر الملكية الصادرة لعام 1442هـ أهم ما جاء من قرارات من صاحب السمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأنه صدر القرار بأن وزارة الإسكان سوف يتم ضمها إلي وزارة الشئون السعودية وصار اسم الوزارة في الوقت الحالي باسم وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان كما تم صدور القرار الثاني من صاحب السمو بتعيين السيد وزير الشئون الحالي السيد الوزير ماجد بن عبد الله بن حمد الحقل كرئيس للوزراء وذلك من ضمن القرارات . قرارات ملكية سعودية اليوم كما تم صدور أمر أخر من صاحب السمو بأن يتم أعفاء السيد الوزير فهد بن عبد العزيز من الوزارة وهي وزارة الدولة وأيضاً عضوية خاصته بعضوية مجلس الوزراء وهذا كان منصبه السابق ويتم تعيينه كوزير بالديوان الملكي السعودي . كما تم صدور أمر أخر من صاحب السمو بأن يتم أعفاء السيد المحافظ المحترم أحمد بن عبد الكريم الخليفي من المنصب الخاص به كمحافظ للبنك المركزي ويتم تعيين بدلاً منه السيد المحترم فهد بن عبد الله وذلك برتبة وزيراً . صدر أمر أخر بخصوص الترقية الخاصة بالسيد المحترم سليمان بن عبد العزيز بن اليحي والذي كان بمنصب مدير عام للجوازات ليتم تعيين بمنصب برتبة الفريق . ملخص نصوص الأوامر الملكية ، كما تم صدور أمر أخر وتم أعلانه من قبل هيئة الأخبار السعودية “واس” بأن هيئة الخبراء داخل مجلس الوزراء في السعودية في المدة التي لا تتعدي ثلاث شهور إلي أن يتم أستكمال كافة الإجراءات التي تخص النظام ويتم النقل الخاص بالأجهزة كذلك الأمر المتعلق بالاختصاصات اللازمة . صدور أمر ملكي أخر وهو يتم مراجعة الأنظمة وكل ما يتعلق بالمراسيم التي تخص الأوامر الملكية ويتم تحديد الموظفين وما هي الوظائف وما هي الممتلكات كذلك البنود الخاصة بالنظام وما يتعلق بالاعتمادات وغيرها من الأمور ليتم إنقاذ مقتضي أمرنا .

أوامر ملكية سعودية وما هي أبرز القرارات التي تم صدورها اليوم من الملك سلمان بن عبد العزيز :-فهد المبارك والذي تم تعيينه محافظاً للبنك المركزي السعودي خلفاً لسابقه :-

فهد المبارك والذي كان يحتل المنصب السابق قبل أن يتم صدور أوامر ملكية سعودية لهذا اليوم وقبل أن يتم تعيين السيد فهد المبارك محافظ للبنك المركزي السعودي كان يشغل منصب عضواً داخل مجلس الوزراء السعودي كما كان أيضاً المبعوث الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية وذلك ضمن المجموعة العشرينية كما كان له منصب أخر قبل تعيينه في منصبه الجديد وهو منصب محافظ لمؤسسة النقد العربي واحتل هذا المركز لمدة ستة أعوام بشكل متتالي وكان له منصب أخر وهو عضواً لمجلس الشوري في المملكة العربية السعودية وكان أيضاً لفترة ستة سنين وكان في نفس الوقت يحتل منصب رئيس مجلس التداول في نطاق شركة السوق المالي وكانت مدة هذا المنصب تسعة سنوات بدايتها عام 2003 حتي عام 2011 .

ملخص نصوص الأوامر الملكية التي تم صدورها اليوم داخل المملكة العربية السعودية :-

وكان ملخصها اليوم هو بأنه تم التصريح من صاحب السمو الملك سلمان بن عبد العزيز بأن هذه الرؤية للتغيير هي هدفها الأول الارتقاء بالسعودية وذلك كان مع التزامن الذي يخص مستجدات توطين 115 ألف سعودي 1442 وذلك يتم لكي ما يحدث ارتقاء لكفاءات العاملين كذلك أيضاً لمراعاة المصلحة العامة التي تخص المواطن السعودي وفيما يخص المصلحة للشأن السعودي العام .

أوامر ملكية سعودية التي تم صدورها اليوم من صاحب السمو الملك سلمان بن عبد العزيز وكان هدفها الأول وفقاً لتصريحات سموه والت تم بثها من وكالة الأنباء السعودية “واس” هي الارتقاء بما يجعل السعودية في تقدم علي النواحي المختلفة حيث جاءت هذه الأوامر والتي كانت ملخص نصوص الأوامر الملكية بتعيين وزراء وأعفاء آخرين وتعيين محافظاً للبنك المركزي السعودي ؟