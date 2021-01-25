نظام نور 1443 .. خطوات تسجيل طالب مستجد في أولى ابتدائي

اعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء تسجيل الطلبة المستجدين للصف الاول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443 يوم الاحد الموافق 24 يناير 2021 والموافق 11 جماد الاخر 1442، وقد بدأ البحث من قبل أولياء الامور عن كيفية التسجيل وكافة المعلومات الخاصة بالتسجيل في نظام نور للطلبة المستجدين.

الدخول الى موقع نظام نور الالكتروني.

يقوم ولى الامر بتسجيل الدخول وكلمة المرور .

الدخول على صفحة تسجيل الابناء ثم النقر على أيقونة إضافة طالب جديد

إدخال رقم الهوية الخاص بالطالب وتحديد صلة القرابة بينك وبين الطالب.

إدخال بيانات ولي الامر ووظيفته.

إدخال بيانات المدرسة التي ترغب بالتسجيل بها.

إرفق المستندات الخاصة بالطالب ثم الضغط على تأكيد الطلب.

خطوات تسجيل طالب مستجد في الصف الاول الابتدائي عبر نظام نور 1443:موعد تسجيل الطلاب الجدد في الصف الاول الابتدائي عبر نظام نور 1443:

وقد قامت وزارة التعليم السعودية بوضع خطة زمنية لتسجيل الطلبة في الصف الأول الابتدائي لعام 1443 وهي كالأتي:

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء تسجيل الصف الاول الابتدائي في مدارس القرأن الكريم الحكومية والتي سوف تبدأ يوم 11 جماد الاخر 1442 وسوف تنتهي يوم 24 جمادي الأخر 1442.

وقد أشارت الوزارة أنه سوف يتم المفاضله بين الطلبة لمعرفة من الاحق بالقبول وسوف يكون موعد المفاضلة يوم 25 جمادي الاخر وحتى يوم 13 رجب 1442.

وقد الوزارة قد حددت موعد التقديم للطلبة السعوديين والغير السعوديين في المدارس الاجنبية والاهلية والعالمية وفقا للبرامج الدولية سو ف يكون يوم الاحد الموافق 11 جماد الاخر 1442.

وتسجيل خريجي الروضات الأهلية والحكومية التي تم أعتمادها من نظام نور للطلبة السعوديين والغير سعوديين والتي تقل أعمارهم عن ست أعوام ب180 يوم سوف يتم تسجيلهم في مدارس القرأن الكريم الحكومية.

وقد حددت الوزارة خريجي روضات المدارس الأهلية والمدارس الأجنبية والروضات من خارج المملكة العربية السعودية سوف يتم تسجيلهم يوم 07/01/1443 وسوف ينتهي في 19/02/1443.

وقد أصدرت وزارة التعليم السعودية قرار رسمي لجميع الادارات التعليمية، في شتى مناطق مدن المملكة ان يقوموا بالاستعداد لأعتماد عملية التسجيل إلكترونيا عبر نظام نور ، وتسهيل عملية القبول وانتظام الكلبة بالمدارس مع ضرورة الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية من أجل عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.