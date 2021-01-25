عاجل حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدفعة القادمة لشهر فبراير 2021

حساب المواطن ، ينتظر الكثير من الأشخاص المستحقين في المملكة العربية السعودية إيداع المبالغ في حسابهم البنكي، ويبحثون متي ينزل حساب المواطن الخاص بدفعة شهر فبراير 1442، وهو من أهم برامج الدعم التي توفرها الحكومة السعودية لمساعدة المواطنين وسد حاجتهم لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على موعد صرف حساب المواطن لدفعة شهر فبراير 1442، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

حساب المواطن موعد صرف دفعة شهر فبراير 1442

يتم صرف الدفعات في نفس اليوم المحدد والثابت من كل شهر وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وبناءا على ذلك سوف يتم صرف حساب المواطن للدفعة القادمة لشهر فبراير 1442 في يوم الأربعاء الموافق 10 شهر فبراير 2021 ميلاديا، ولا يمكن تغيير هذا اليوم الثابت إلا في حالة المصادفة بعيد مثل الأضحى أو الفطر أو عطلة رسمية أو عطلة يوم الجمعة، في هذه الحالة فقط يتم تقديم أو تأخير موعد صرف الدفعات .

شروط الحصول على الدعم

يجب توافر هذه الشروط لكي يستطيع المواطنين الحصول على دعم حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، وهذه هي الشروط الواجب توافرها :

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية .

يجب ألا يقل عمر المتقدم غن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام .

ألا يكون لدي المتقدم سجل تجاري .

ألا يكون لدي المتقدم ممتلكات مثل العقارات والأراضي .

ألا يكون لدي المتقدم للحصول على الدعم دخل شهري ثابت .

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من محدودي الدخل .

هذا الدعم متاح للمطلقات والأرامل والأيتام وأيضا أسر السجناء .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم موعد صرف الدفعة القادمة لشهر فبراير 1442 من حساب المواطن وشروط الحصول على الدعم .