أمريكا تسجل 3.414 وفاة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 3.414 وفاة و171.844 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الـ24 ساعة الأخيرة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 3.414 وفاة و171.844 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت المراكز فى تقريرها اليومي، أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 416010، فيما وصل إجمالى عدد الإصابات إلى 24.876.261.

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