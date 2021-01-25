كلوب يعلق على "الخسارة المريرة".. و"شيء إيجابي" لصلاح

حرص الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على طمأنة جماهير "الريدز" عقب الخسارة التي تلقاها فريقه من مانشستر يونايتد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب عقب المباراة: "كان ثمة أشياء جيدة كثيرة، وبعض الأخطاء أيضا التي جاء منها أهداف يونايتد، وإذا كنت ترغب في الفوز هنا. عليك أن تكون في قمة مستواك ونحن لم نكن كذلك للأسف".

وأضاف "كانت مباراة صعبة بالتأكيد، ولم يكن الحظ معنا بالشكل الكافي الليلة".

وتابع: "إذا ما فزت في مباراة تكون هناك سلبيات، وإذا ما خسرت مباراة يكون الأمر كذلك، ولاعبو ليفربول أدوا ما عليهم حقا".

وأوضح كلوب "كان لدينا مشكلات، في الهجمة المرتدة على وجه التحديد، لكن كانت هناك إيجابيات كذلك".

صلاح اكتسب الثقة

وعن صلاح تحدث كلوب قائلا: "يمكننا الخروج بأشياء كثيرة من هذا اللقاء، فنحن نحاول التعلم من كل مباراة، وكم كانت مباراة جيدة لمحمد صلاح، من حيث استرجاع ثقته بنفسه".

وذكر المدرب الألماني: "لا أرى أي مشاكل مع الثقة. لكن حينما لا تسجل لفترة ليس أمرا جيدا من أجل الثقة".

وواصل: "أفضل المهاجمين في العالم يمكنهم إخبارك بهذا الأمر، يعانون مع الثقة حينما لا يسجلون بأريحية، لكن ما يهم هو كيفية التعامل مع الأمر".

وتابع: "من الجيد لصلاح أن يسجل وأمر جيد من أجل ثقته".

وسجل صلاح هدفين في انتصار مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2 في دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء الأحد، ليودع ليفربول حامل لقب "البريميرليغ" في الموسم الماضي البطولة.

يذكر أن ليفربول ومانشستر يونايتد كانا قد تعادلا سلبا في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد، مساء الأربعاء الماضي في بطولة الدوري الإنجليزي.

وبخسارته اليوم يكون حامل لقب الدوري الإنجليزي قد تعرض لانتكاسة جديدة، حيث لم يفز سوى في مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات في كافة المسابقات هذا الموسم.