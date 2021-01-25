كشف موقع "سودان تريبون" تفاصيل القصف المتبادل بين السودان وإثيوبيا على الحدود بين البلدين.
وقال الموقع إن البداية كانت بتعرض دورية عسكرية سودانية على الشريط الحدود لقصف من قبل الجيش الإثيوبي، حيث استخدم فيها قذائف هاون، إلا أنه لم يتم تسجل أي إصابات في صفوفه.
وكانت قوة استطلاع سودانية قادمة من منطقة جبال أبو طيور السودانية، تعرضت لقصف بالهاون من القوات الإثيوبية، المتمركزة على الجانب الإثيوبي.
وفي أول رد على هذا القصف، تصدت القوات السودانية للقصف، بقوة دون وقوع أي خسائر في صفوفها.
وعقب ذلك بدأت إدانات القصف الإثيوبي، من قبل السياسيين والمسئولين في السودان، بسبب المحاولات المتكررة من قبل إثيوبيا في التعدي على الحدود السودانية، المُحددة منذ عشرات الأعوام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قصف بالهاون.. تفاصيل القصف المتبادل بين السودان وإثيوبيا على الحدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.