قصف بالهاون.. تفاصيل القصف المتبادل بين السودان وإثيوبيا على الحدود

كشف موقع "سودان تريبون" تفاصيل القصف المتبادل بين السودان وإثيوبيا على الحدود بين البلدين.

وقال الموقع إن البداية كانت بتعرض دورية عسكرية سودانية على الشريط الحدود لقصف من قبل الجيش الإثيوبي، حيث استخدم فيها قذائف هاون، إلا أنه لم يتم تسجل أي إصابات في صفوفه.

وكانت قوة استطلاع سودانية قادمة من منطقة جبال أبو طيور السودانية، تعرضت لقصف بالهاون من القوات الإثيوبية، المتمركزة على الجانب الإثيوبي.

وفي أول رد على هذا القصف، تصدت القوات السودانية للقصف، بقوة دون وقوع أي خسائر في صفوفها.

وعقب ذلك بدأت إدانات القصف الإثيوبي، من قبل السياسيين والمسئولين في السودان، بسبب المحاولات المتكررة من قبل إثيوبيا في التعدي على الحدود السودانية، المُحددة منذ عشرات الأعوام.