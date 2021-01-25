رابط نظام نور وتسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي لعام 1443 هجرياً بدأ الآن التسجيل لمن يرغب من أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم عبر المنصة الرسمية ويتم تسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد كما تم أعلانه من وزارة التربية والتعليم السعودية وصرحت بأنه تم البدء في تسجيل الطلاب عبر رابط موقع نظام نور الرسمي داخل المملكة العربية السعودية كما تم الإعلان عن مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1443 وتم تحديد الموعد من وزارة التربية والتعليم الخاص ببدء التسجيل وسوف يكون يوم الأحد القادم الموافق الرابع والعشرون من شهر يناير الحالي 2021 ويتم التسجيل والبدء فيه إلكترونياً عن طريق نظام نور الإلكتروني .

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1443 ويتم البدء أولاً بالطلاب الذين بلغوا من العمر ستة سنوات أو من هم أقل من ذلك بعدد تسعون يوماً علي أقل تقدير وحتي يتم الوصول بالعمر أحد عشر عاماً وثلاثة شهور وهذا أقصي حد . يتم البدء في المدارس الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم في المدارس الحكومية الموافق 11 – 6 – 1442 . يتم البدء في إجراء المفاضلة داخل المدارس وذلك للطلاب الجدد في نظام نور بدايةً من يوم الخامس والعشرون من يونيو عام 1442 حتي يوم 13 – 7 – 1442 . يتم البدء في تسجيل الطلبة السعوديين الأصل وأيضاً لغير السعوديين فيما يخص كلاً من المدارس الخاصة كذلك المدارس الأجنبية ومعهم أيضاً المدارس الأهلية وذلك يوم11 – 6 – 1442 . تم تحديد الموعد لمن هم أعمارهم لم تصل إلي ستة سنوات ويكون عمرهم أقل من ستة سنوات بمائة وثمانون يوماً والذين تخرجوا من الروضات الخاضعة للحكومة والمدارس الأهلية وذلك في يوم 14 – 10 – 1442 . تم تحديد اليوم الذي سيتم فيه تسجيل من هم تخرجوا من الروضات العالمية كذلك المدارس الأجنبية ومعهم المدارس الأهلية والتي يتم تطبيق البرامج الدولية داخلها وذلك من داخل السعودية وأيضاً من تخرجوا من الروضات والقادمين من خارج السعودية لكافة الجنسيات الغير سعودية وذلك يوم 7 – 1 – 1443 .

نظام نور التعليمي يتم دخول ولي أمر الطالب علي الموقع الرسمي رابط موقع نظام نور للبدء في إجراءات التسجيل .

يتم بعد ذلك كتابة كافة البيانات الخاصة بالحساب من كلمة مرور وأيضاً اسم المستخدم .

يتم تسجيل الوظيفة المتعلقة بولي الأمر والتي يشغلها وفي أي جهة تابع لها .

يتم أختيار الأيقونة المسجل عليها تسجيل الأبناء ليتم البداية في تسجيل بياناتهم المطلوبة .

وفي الخطوة التالية يتم أختيار تسجيل وذلك خاص بتسجيل طالب جديد .

الخطوة التالية يتم تسجيل الرقم الخاص ببطاقة الهوية الوطنية .

يتم من خلال البيانات المطلوبة وهي تحديد ما هي الصلة التي تربط بين الشخص المراد تسجيله وبين من يسجل له .

يتم كتابة ما هي المدرسة المراد من ولي أمر الطالب تسجيل أبنه أو أبنته فيها .

يتم أرفاق كافة المستندات التي تكون مطلوبة مع طلب التسجيل .

وفي الخطوة الأخيرة وبعد تسجيل كافة الخطوات السابقة يتم الضغط علي كلمة التسجيل .

رابط نظام نور وما هي المواعيد التي تم تحديدها من وزارة التربية والتعليم السعودية :-تسجيل الطلاب المستجدين وما هي الخطوات الخاصة بالتسجيل للطلاب :-

رابط نظام نور وكانت قد صرحت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم إبلاغ جميع أدارات التعليم بهذا الأمر الخاص والمتعلق بتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي والذين هم جدد ومن هم الفئات التي يجب تسجيلها وأعمارهم وما هي المدارس التي يتم التسجيل بها ونوعيات التخرج من الروضات المختلفة .