سامبدوريا يفوز على بارما 2-0

فاز فريق سامبدوريا على مضيفه بارما بهدفين دون رد، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ19 للدوري الإيطالي لكرة القدم.
سجل هدفي سامبدوريا كل من الياباني مايا يوشيدا في الدقيقة 25، والسنغالي كيتا بالدي في الدقيقة 34.
وبهذه النتيجة، رفع سامبدوريا رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد بارما عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.
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