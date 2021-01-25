شغال تسجيل نظام نور طالب جديد 1443 // خطة زمنية للتسجيل عبر رابط “noor.moe.gov.sa”

تسجيل نظام نور يفتح التسجيل لطالب جديد للعام الدراسي 1443، حيث يبدأ النظام الإلكتروني لنظام نور في استقبال طلبات أولياء الأمور، لتسجيل أبنائهم بالصف الأول الابتدائي اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021، فقد أعلن النظام عن خطة زمنية لعملية التسجيل للطلاب الجُدد بالمدارس الأهلية والحكومية والأجنبية، وحسب الشروط المطلوبة من حيث السن وأولوية التسجيل، ومن خلال موقعنا “ثقفني”، نعرض عليكم الرابط المباشر للتسجيل لضمان الأسبقية.

يستطيع أولياء الأمور تسجيل أبنائهم إلكترونياً بإحدى طريقتين، إما من خلال حساب ولي الأمر المُفعل على نظام نور الإلكتروني، أو من خلال الحساب الرسمي لقائد المدرسة على النظام، حتي يتمكن الجميع من التسجيل دون معوقات، سواء السعوديين أو غير السعوديين ممن يحملون بطاقات للتنقل أو أمهاتهم سعوديات والأب غير سعودي، والحالات التي لا تستطيع التسجيل إلكترونياً.

يقوم ولي الأمر بالدخول على نظام نور الإلكتروني.

تسجيل حساب ولي الأمر برقم الهوية.

تحديد تسجيل الأبناء.

الدخول على تسجيل طالب جديد.

كتابة بيانات الطالب بدقة.

الضغط على تسجيل.

رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر برقم الهويةالخطة الزمنية لتسجيل الطُلاب الجُدد 1443التقديم إلكترونياً عبر نظام نور للصف الأول الابتدائي

يتم التقديم للصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور الإلكتروني، حيث يعتبر هذا النظام هو الطريق الوحيد المعتمد لدي وزارة التعليم السعودية، الذي يقدم العديد من الخدمات مثل الاستعلام عن نتائج الطلاب، وتسجيل الطُلاب الجدد سواء في رياض الأطفال أو أولي ابتدائي، حيث يقوم النظام باختيار المُنطبق عليهم شرط السن وهو 6 سنوات أو أقل ب90 يوم، فهذا النظام يوفر على أولياء الأمور التعب والمجهود في الذهاب للمدارس، كما يضمن لهم الحفاظ على سلامتهم من العدوي لعدم الاختلاط، نظراً لما تشهده البلاد حالياً من انتشار فيروس كورونا.

أن يكون الطالب بلغ سن السادسة مع بداية العام الدراسي 1443.

يمكن التسجيل لمن يقل أعمارهم عن السادسة بنحو 90 يوم فقط.

لتسجيل الطُلاب التي تقل أعمارهم عن سن السادسة بنحو 180 يوم، لابد من وجود شهادة معتمدة من الروضة المسجل فيها، تفيد انتظامه خلال الفصليين الدراسيين، مع قدرته على التعلم المبكر.

شروط التسجيل للصف الأول الابتدائي 1443