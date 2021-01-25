دخول رابط وظائف الأمن العام في الأردن 2021 عبر “psd.gov.jo” ذكور فقط الحاصلين على الثانوية العامة “تفاصيل”

أصبحت وظائف الأمن العام في الأردن 2021، من الموضوعات الأكثر بحثاً خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلنت مديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية، عبر شئون الأفراد بمركز تجنيد الأمن العام، عن فتح باب استقبال طلبات التجنيد على وظائف ” سائق، مسلح” للذكور فقط، من حملة الشهادة الثانوية ممن ينطبق عليهم الشروط، ويتم التقديم إلكترونياً عبر رابط رسمي حددته مديرية الأمن العام الأردنية، تسهيلاً على الراغبين في الالتحاق بالمديرية أن يتم التسجيل عبر الإنترنت، في ظل الوضع الراهن من انتشار فيروس كورونا، على أنه سيتم تحديد موعد للاختبارات مع اتخاذ كافة الاحتياطات للوقاية من العدوي.

الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية الأمن العام “psd.gov.jo“.

الاطلاع على الشروط الواجب توافرها في المتقدم.

تسجيل بيانات المتقدم كاملة ودقيقة.

تأكيد التسجيل.

رابط وظائف الأمن العام بالأردن 2021موعد التقديم

تبدأ مديرية الأمن العام في الأردن في استقبال طلبات الوظائف المعلن عنها، من يوم الأحد الموافق 24 يناير 2021، حتي يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021 في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، بشرط أن تقدم الطلبات إلكترونياً من خلال الرابط السابق ذكره.

هوية الأحوال المدنية سارية المفعول وقت التقديم وصورة طبق الأصل منها. صورة طبق الأصل من دفتر العائلة ساري المفعول. أصل شهادة الميلاد أو صورة طبق الأصل منها. صورة طبق الأصل من شهادة وفاة الأب في حالة وفاته مبين فيها محل الميلاد. قرار تقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين. شهادة استشهاد لأبناء الشهداء. دفتر خدمة العلم مؤجل. أصل كشف العلامات أو أصل شهادة الدراسة أو صورة طبق الأصل منهم. صورة من رخصة القيادة لوظيفة سائق. عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 6×4.

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 27 عام في 31 ديسمبر 2021.

أن يتناسب الطول مع الوزن بحيث لا يقل الطول عن 168 سم.

أن يكون لائق صحياً حسب ما تقرره اللجنة الطبية المشرفة على القبول.

أن لا يكون المتقدم قد خدم في الجيش الأردني سابقاً، أو في الجيش العربي أو أحد الأجهزة الأمنية.

توافر حسن السير والسلوك في المتقدم.

أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

بالنسبة للمتقدمين على وظيفة سائق، ضرورة توافر رخصة قيادة “سوق جير عادي” من الفئة الثالثة وحتي السادسة.

من ينجح في اختبارات القبول لوظيفة سائق، يقوم بإحضار كفالة عدلية بقيمة “ألفي دينار” كما يتم اختباره عملياً حتي تكتمل الموافقة على تعينه.

المستندات المطلوبةشروط التقديم