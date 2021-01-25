“هنا” نظام نور لتسجيل طالب جديد 1443 // التسجيل لطلاب أولي ابتدائي بطريقتين “تفاصيل”

أصبح نظام نور الإلكتروني من أهم الأنظمة المعتمدة التابعة لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم النظام العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائج الطلاب، وخدمات للمعلمين والمعلمات في تقديم الإجازات وغيرها، وخلال الساعات الأخيرة تزايدت عمليات البحث للتعرف على الرابط الإلكتروني لتسجيل طالب جديد، وخطوات التسجيل عليه لتسجيل طُلاب الصف الأول الابتدائي، نظراً لإعلان وزارة التعليم السعودية عن فتح باب التسجيل لطالب جديد بالصف الأول الابتدائي 1443 للسعوديين في مدارس التحفيظ الحكومية التي يتم بها المفاضلة، كما يتم التسجيل للسعوديين ولغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والأهلية التي تتطبق البرامج الدولية، وخلال السطور القادمة سنوضح بداية التسجيل للعام الدراسي 1442-1443، للطلاب المستجدين بأولي ابتدائي، والرابط الرسمي الذي يتم من خلاله التسجيل إلكترونياً بالخطوات.

وننوه على أن الرابط الإلكتروني لتسجيل طُلاب الصف الأول الابتدائي جاهز منذ الساعات الأولي من صباح يوم الأحد 24/1/2021 لاستقبال طلبات التقديم، على أنه في حالة تأخر فتحة سيكون ذلك بسبب الضغط للتسجيل، فعليكم المحاولة مرة أخري حتي تمام الطلب.

موعد بداية التسجيل لطالب جديد بالصف الأول الابتدائي 1443

بدأ نظام نور الإلكتروني في استقبال طلبات التسجيل لطالب جديد بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443، من اليوم الأحد الموافق 11 جمادي الثاني 1442، الموافق 24 يناير 2021، حيث حددت وزارة التعليم السعودية مواعيد التسجيل في وقت سابق، حتي يتمكن ولي الأمر من التسجيل الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للمدارس، وفق خطة زمنية تم تحديد مواعيد التسجيل سواء للسعوديين أو الوافدين، لمختلف المدارس الأهلية أو الحكومية التي يتم فيها المفاضلة، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على سلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا، كما يشمل التقديم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الأجنبية.

الدخول على رابط نظام نور الإلكتروني.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل الأبناء.

تحديد تسجيل طالب جديد.

كتابة بيانات الطالب كاملة وبدقة.

الضغط على تسجيل.

رابط نظام نور لتسجيل طالب جديدخطوات التسجيل بنظام نور من الجوال

من خلال حساب ولي الأمر حتي لا يضطر ولي الأمر للذهاب للمدرسة، وفي حالة عدم الاستطاعة يتم اللجوء للطريقة الثانية.

من خلال حساب قائد المدرسة الرسمي على نظام نور، حيث يستطيع قائد المدرسة التي يقوم ولي الأمر بالتقديم لأبنائه فيها، أن يدخل بيانات الطالب الجديد ويتم تسجيله حسب الشروط الواجب توافرها من حيث السن، فيعتبر حساب قائد المدرسة هو السبيل الوحيد للحالات التي ليس لديها القدرة على التقديم إلكترونياً.

أن يكون الطالب قد أتم 6 سنوات عند بداية العام الدراسي، ويستثني من هم أقل بحوالي 3 شهور فقط. في حالة تقديم الطُلاب التي تقل أعمارهم عن 180 يوم، لابد من توافر شهادة معتمدة من الروضة تفيد حضور الطالب طوال العام وقدرته على التعلم المُبكر.

طُرق تسجيل الطلاب الجُدد أولي ابتدائيشروط واجب توافرها لقبول الطالب بالصف الأول الابتدائي