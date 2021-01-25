إصابة رئيس المكسيك بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الخارجية المكسيكية أن أوبرادور سيجرى اتصالا هاتفيا مع بوتين اليوم الاثنين. وأوضحت الوزارة عبر تغريدة فى "تويتر" أن الطرفين سيبحثان مستقبل العلاقات بين البلدين وكذلك توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسى المضاد لفيروس كورونا إلى المكسيك.​

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