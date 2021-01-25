كورونا يواصل قصف البرازيل .. تسجيل 28.323 إصابة جديدة و592 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 28323، ليصل العدد الإجمالى إلى 8.844.577 حالة.

وتأتى هذه الحصيلة بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة فى البرازيل يوم 20 يناير 64.385 حالة، وفى 21 يناير 59.119، وفى 22 يناير 56.552، وفى 23 يناير 62.334.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 592 وفاة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى مستوى 217.037 شخصا.