أكثر فتكا.. اكتشاف سلالة جديدة من كورونا بولاية كاليفورنيا الأمريكية

اكتشف علماء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، سلالة محلية جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تنتشر بشكل أسرع من أي سلالة أخرى.

وقالت مجموعتان بحثيتان مستقلتان إنهما عثرتا على السلالة الجديدة أثناء بحثهما عن علامات تدل على وجود سلالة كورونا المتحورة القادمة من المملكة المتحدة، وفق ما نقلته صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الأمريكية.

وأضافت المجموعتان أنهما عثروا على سلالة جديدة من شجرة عائلة كورونا في الولاية، هي المسئولة عن الانتشار الكبير للفيروس في الولاية.

وأثناء فحص بيانات التسلسل الجيني للفيروس في الاصابات في أواخر ديسمبر وأوائل يناير، عثر الفريقان على أدلة على الانتشار الواسع للسلالة الجديدة.

ووجد الباحثون في مركز Cedars-Sinai الطبي في لوس أنجلوس أنه على الرغم من أن السلالة وصتل في أوائل أكتوبر، إلا أنها تمثل 24 ٪ من حوالي 4500 عينة فيروسية تم جمعها في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا في الأسابيع الأخيرة من عام 2020.

وتحمل السلالة الجديدة، التي أطلق عليها العلماء اسم B.1.426، خمس طفرات في شفرتها الجينية. أحدها، والمعروف باسم L452R، يغير بروتين سبايك الفيروس، الأداة التي يستخدمها لاختراق الخلايا البشرية وتحويلها إلى مصانع لصنع الفيروسات.