ريال مدريد يعير "نجم الدكة" إلى أرسنال

توصل أرسنال الإنجليزي إلى اتفاق مع نظيره ريال مدريد الإسباني، على استعارة صانع الألعاب النرويجي مارتن أوديغارد حتى نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن الصفقة باتت وشيكة بعد 3 أيام من المفاوضات بين الناديين، لكنها لا تتضمن إمكانية شراء اللاعب نهائيا، مما يعني عودته إلى "سانتياغو بيرنابيو" في الصيف المقبل.

وسينتقل صاحب الـ22 عاما من ريال مدريد إلى أرسنال أملا في اللعب لدقائق أطول، علما أن النادي اللندني سيدفع مليوني يورو لإتمام الصفقة، إضافة إلى 800 ألف يورو هي جزء من أجر أوديغارد حتى نهاية الموسم.

وفشل أدويغارد في الحصول على ثقة المدير الفني للفريق الملكي زين الدين زيدان، بعد عودته من سلسلة إعارات إلى هيرنفين وفيتيس في هولندا وريال سوسيداد الإسباني.

وكان سوسيداد يسعى لاستعادة أوديغارد الذي كان مطلوبا أيضا في أياكس أمستردام الهولندي، إلا أن أرسنال قدم العرض الأفضل لريال مدريد حسب صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية.