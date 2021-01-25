بايدن بصدد فرض حظر دخول أمريكا على القادمين من بعض الدول

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة أسوشيتد برس، ستشمل القيود التى سيفرضها بايدن غير الأمريكيين القادمين من "البرازيل وأيرلندا والمملكة المتحدة، و26 دولة أوروبية أخرى تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة"، وفقا لمسؤولين فى البيت الأبيض. وأكد المسؤولون، أن جنوب إفريقيا ستُضاف إلى القائمة المحظورة، بسبب مخاوف بشأن السلالة الجديدة التى انتشرت فيها. قام بايدن بإلغاء أمر من الرئيس السابق دونالد ترامب فى أيامه الأخيرة فى منصبه، والذى دعا إلى تخفيف قيود السفر اعتبارا من يوم غد الثلاثاء. أصدر بايدن الأسبوع الماضى أمرا تنفيذيا يوجه الوكالات الفيدرالية إلى مطالبة المسافرين الجويين الدوليين بالحجر الصحى عند وصولهم إلى الولايات المتحدة. ويطلب الأمر أيضا أن تكون عينة جميع الركاب القادمين إلى الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما فوق لاختبار كوفيد-19 سلبية فى غضون ثلاثة أيام قبل السفر

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