عاجل.. اشتباكات بين جيشى الصين والهند على حدود البلدين

جدة - نرمين السيد - وتشهد الحدود الصينية الهندية مناوشات واشتباكات متبادلة بيين البلدين بإستمرار. وكان 20 جنديا هنديا قد قتلوا فى اشتباك مع قوات صينية فى يونيو الماضى، وهو الحادث الذى دفع الصين والهند لنشر قوات إضافية على امتداد الحدود.

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