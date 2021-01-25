الهند تسجل 13203 إصابات جديدة و131 وفاة بفيروس كورونا

سجلت الهند 13 ألفا و203 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و667 ألفا و736 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة إنديا توداي الهندية اليوم الاثنين،- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 131 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 153 ألفا و470 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 184 ألفا و182 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و330 ألفا و84 شخصا بعدما تماثل 13 ألفا و298 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
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