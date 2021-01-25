سقوط جرحى.. اشتباكات بين القوات الصينية والهندية على حدود البلدين

كشفت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، عن وقوع اشتباكات جديدة بين كل من القوات الهندية والصينية على الحدود بين البلدين، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى من الجانبين.
وتشهد الحدود الصينية الهندية مناوشات واشتباكات متبادلة بيين البلدين بإستمرار.
وأعرب الكرملين الروسي عن قلقه تجاه الحادث، الذي وقع على الحدود الهندية الصينية ، وأعرب عن اعتقاده بأن الطرفين يمكنهما اتخاذ إجراءات لتجنب مثل هذه المواقف في المستقبل.
وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي من قبل:"نحن نراقب باهتمام كبير ما يحدث على الحدود الصينية الهندية، وهذه الأنباء مثيرة للقلق ،ونعتقد أن الجانبين قادران على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل حتى يظل الوضع في هذه المنطقة قابلا للتنبؤ ومستقرا وآمنا لشعبي البلدين".
وأضاف بيسكوف:"إن كلا من الصين والهند شريكان وثيقان للغاية لروسيا، وتربطهما معنا علاقات وثيقة جدًا، تستند إلى مباديء الاحترام والمنفعة المتبادلة".
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