جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الصحة الهندية، تم تسجيل 131 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 153 ألفا و470 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة فى الهند حاليا 184 ألفا و182 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و330 ألفا و84 شخصا بعدما تماثل 13 ألفا و298 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال 24 ساعة.. الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.