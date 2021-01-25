خلال 24 ساعة.. الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الصحة الهندية، تم تسجيل 131 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 153 ألفا و470 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة فى الهند حاليا 184 ألفا و182 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و330 ألفا و84 شخصا بعدما تماثل 13 ألفا و298 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.