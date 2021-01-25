تصل لـ 4 درجات.. أرصاد الكويت تحذر من انخفاض الحرارة

كشفت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عن توقعاتها بشأن طقس اليوم الإثنين، مشيرة إلى حدوث انخفاض شديد في درجات الحرارة الليلة علي جميع أنحاء البلاد حيث تصل إلى 4 درجات الليلة نظرا لموجة الطقس السيئة التي تضرب البلاد.

وقالت الأرصاد الكويتية إن طقس اليوم سيكون باردا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة.

أما ليلًا، فمن المتوقع أن يكون باردا، والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 06 - 20 كم/ساعة.

وأشارت الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة المتوقعة نهارًا 20 درجة، وتنخفض إلى 4 درجات ليلًا.

وحذرت الأرصاد الجوية في بيان لها، من تكون صقيع على المناطق الصحراوية والزراعية، مطالبة بضرورة توخي الحيطة والحذر.

وتتعرض الكويت هذه الايام الي موجة برد قارسة بدأت من مساء الأربعاء الماضي وتنتهي غدا ، وذلك بفعل المرتفع الجوي السيبيري القادم من غرب روسيا، مصحوبًا برياح شمالية غربية.