العاهل السعودي وولي العهد يهنئان رئيس الهند بذكرى يوم الجمهورية

بعث العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، برقية تهنئة، للرئيس رام ناث كوفيند؛ رئيس الهند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس رام ناث كوفيند.
وعبّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بالصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
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