الصين: تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 117 بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الاثنين/ عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 124 إصابة جديدة بينها 117 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 67 حالة في مقاطعة جيلين و35 حالة في مقاطعة هيلونغجيانغ و11 حالة في مقاطعة خبي و3 حالات في بكين وحالة واحدة في شنجهاي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89115 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 شخصا.
وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ 7 تم تسجيلها بواقع حالتين في كل من تيانجين وشنجهاي وقوانغدونغ وحالة واحدة في فوجيان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4611 حالة غادر منها 4323 حالة المستشفيات بعد شفائها.
وأضافت اللجنة أن 74 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82630 شخصا، وأن 38345 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما زالوا يخضعون للملاحظة الطبية.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 45 حالة جديدة بدون أعراض بينها 16 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 959 حالة منها 277 وافدة من الخارج.
وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10085 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 169 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 47 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 889 إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 9034 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و787 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.
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